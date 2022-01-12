شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد فى عيد ميلاد زوجته: عيد ميلادك فى الكورونا أحلى عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان هشام ماجد بعيد ميلاد زوجته معلنا إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشر مجموعة من الصور تجمعها من خلال حساب الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " عيد ميلادك فالكورونا أحلي عيد ...كل سنة و أنتي طيبة يا نابلسي".



هشام ماجد برفقة زوجتة



هشام ماجد يحتفل بعيد ميلاد زوجته



هشام ماجد



هشام ماجدة وزوجته

وكان قد أعلن الفنان هشام ماجد، عن انتهاء تصوير فيلم " حامل اللقب"، ونشر صورة تجمعه بدينا الشربينى و محمد سلام عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:"فركش "حامل اللقب" و قريبا بالسينمات بإذن الله"، وهنأئه صديقه الفنان شيكو وكتب له:"كسر الدنيا يا شوما".

تظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث الفيلم، بدور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما، والعمل يشارك فيه محمد سلام ، ويدورالعمل فى إطار كوميدى، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.