شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائيات شكلتها ليلى فوزى مع كبار النجوم.. فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "فيريجينا السينما المصرية".. بهذا اللقب عرفها جمهورها طوال سنوات وجودها على الساحة الفنية وحتى بعد رحيلها، فجمالها وطولها المميز، وطريقة كلامها جعلت منها فتاة ارستقراطية، إنها الفنانة ليلى فوزى، التى وقعت فى غرام الفن، ولم تستطع مقاومة هذا العشق، فمثلها مثل الكثير الذين لم يستطيعوا مقاومة سحر السينما، وبالرغم من أن دخولها الفن كان مليئا بالصعاب والدراما فى الكثير من الأحيان، إلا أنها استطاعت خلال مسيرتها الفنية أن تقف أمام عدد كبير من النجوم الرجال، الذى كانت تحلم الكثير من النجمات فى هذا الوقت بالوقوف أمامهم، فى اليوم الذى يحيى فيه الجمهور ذكرى وفاتها، فيرجينيا جميلة الجميلات، نلقى الضوء على الثنائيات التى شكلتها..

كان النجم فريد الأطرش واحدا من النجوم الذين حلمت الكثير من النجمات بالوقوف أمامه، وكان حظ فيرجينا جيدا إلى حد كبير، ففى عام 1959 وقفت ليلى فوزى أمام فريد الأطرش ضمن أحداث فيلم «من أجل حبى» الذى شارك فى بطولته محمود المليجى، ماجدة والفيلم من إخراج كمال الشيخ.

بخلاف قصة الحب الرومانسية التى جمعت بين الثنائى ليلى فوزى وأنور وجدى وتوجت بالزواج، إلا أنهما أيضا شكلا ثنائيا ناجحا على الشاشة، فكان لقائهما الأول على الشاشة من خلال فيلم «مصنع الزوجات» إنتاج 1941 الذى شارك فى بطولته عدد من النجوم منهم محمود ذو الفقار، دولت أبيض، عبد الفتاح القصرى، والفيلم من إخراج نيازى مصطفى.





وشكلت النجمة ليلى فوزى ثنائيا ناجحا مع النجم كمال الشناوى، فوقفت أمامه فى عدد من الأعمال السينمائية عام 1961، وجاء الفيلم بعنوان «طريق الدموع»، وشارك فى بطولته صباح، عبد المنعم إبراهيم والفيلم من إخراج حلمى حليم.





أيضا شكلت النجمة الراحلة ليلى فوزى ثنائيا ناجحا مع المطرب والنجم محمد فوزى، فقدما أعمالا مميزة، ففى عام 1953، ظهر الثنائى معا من خلال أحداث فيلم «ابن للإيجار» الذى شارك فى بطولته كلا من تحية كاريوكا، مارى منيب، حسن فايق ومن إخراج حلمى رفلة.