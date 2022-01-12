أُصيبت بأوميكرون.. تفاصيل الحالة الصحية لمديحة حمدي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف مصدر مقرب من الفنانة مديحة حمدي، تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الطبيب منحها راحة 14 يوما، وهي مش قادرة تتكلم للأسف".

وأشار المصدر أنها أُصيبت بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، متابعا: "نتمنى من جمهور الفنانة الكبيرة الدعاء لها بالشفاء".

وكان قد طلب عدد من أصدقاء الفنانة مديحة حمدي على فيسبوك، الدعاء لها بالتعافي، وكتبت إحداهن: "دعواتكم القلبية للفنانة مديحة حمدى للشفاء من فيروس كورونا الذي أصيبت به"، وكتبت أخرى: "ألف سلامة يا غالية إن شاء الله تقومي بألف سلامة يا حبيبتي ربنا الشافي المعافي"، وكتب ثالث: "دعواتكم للفنانة الكبيرة القديرة مديحة حمدي بتمام الشفاء العاجل لها إن شاء الله اللهم آمين يارب العالمين نسألكم الدعاء لها" وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال مديحة حمدي المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد"، عام 2018.