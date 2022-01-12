من شريهان إلى أبناء شعبان عبد الرحيم.. أزمات نجوم الفن بسبب الميراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

اشتعال الصراع مجددا بين أبناء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث، فتح مجددا ملف المعارك الساخنة التي دارت في الوسط الفني لنفس السبب.

مفاجأة المطربة اللبنانية

في البداية، أزمة ميراث المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، شهدت فصولا عديدة، بعد رحيله 2019.

وكانت بداية الخلافات حول إرث شعبولا، قد بدأت مع إعلان المطربة اللبنانية منار حمزة، عبر مقطع فيديو نشرته في موقع فيسبوك، أحقيتها في الفيلا التي تقيم بها أسرة المطرب الراحل.

وطالبت منار بالحصول على حقها في الميراث، بدعوى أن المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، قد منحها لها.

وانتهت أزمة المطربة اللبنانية، بالتصالح مع أبناء المطرب الراحل، وحضورها في فبراير 2020، حفل زفاف ابنة عصام شعبان عبد الرحيم.

عصام وعبد الرحيم

وتجدد الحديث حول الميراث، الفترة الماضية، عقب إجراء عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، مداخلة مع برنامج "الوسط الفني" عبر قناة "الحدث اليوم"، قال فيها في وجود شقيقه عصام شعبان عبد الرحيم ضيفا على البرنامج: "أنا روحت عشان أخد حقي من الورث وعصام أخويا وقف مراته وبناته الاتنين وحدفوني بالقزاز في الشارع وشتموني وقالولي كلام مينفعش يتقال، ده يرضي ربنا أو يرضي أبويا الله يرحمه؟ وأنا بتكلم في وجود عصام وقدام الناس كلها".

عدوية شعبان عبد الرحيم

قبل أن يخرج عدوية شعبان عبد الرحيم، ليؤكد وجود خلافات على الميراث بين أبناء الفنان الشعبي الكبير الراحل، وقال في فيديو نشره عبر حسابه على "TikTok": "عايز أقول لكل الناس، الأخ اللي يمشي أخوه من البيت عشان خاطر الفلوس يبقى أصلا مش جدع، وأنا خلاص عملته بلوك من قلبي مش من التليفون بس، وأنا أخوك الصغير ومش راضي عن اللي حصل، وأنا مش عاوز فلوس خلاص".

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مصطفى قمر وشقيقته

بالنسبة لأزمات الميراث مع النجوم الآخرين، ففي مارس 2015، أقامت أماني "شقيقة الفنان مصطفى قمر"، دعوى قضائية في محكمة الرمل بالإسكندرية، واتهمت فيها شقيقها بالتهرب من التجنيد، وتزوير قيد عائلي، إلى جانب التشكيك في نسبه لوالدته، وحصوله على ميراثها.

شريهان

وبسبب النزاع على الميراث، واجهت الفنانة شريهان، أزمة إنكار نسبها إلى والدها أحمد عبد الفتاح الشلقاني.

وفي 2020 يونيو 1980، حسمت المحكمة الموقف، وأكدت اعترافها بالزواج الذي تم بين والدي شريهان، وأحقيتها في الميراث، وكانت وقتها تبلغ 18 عاما.

حسن كامي

وعقب رحيل الفنان حسن كامي، أعلنت المحامية منى أحمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن قيام محامي الفنان الراحل، بالاستيلاء على مكتبته والفيلا الخاصة به.

وأكدت المحامية، أحقية موكلتها شقيقة الفنان الراحل حسن كامي، في الحصول على ميراثه.

سيد زيان

وفي عام 2006 وعقب إصابة الفنان الراحل سيد زيان بالشلل، تقدّمت ثلاث من بنات الفنان الراحل سيد زيان إلى المحكمة بدعوى للحجر عليه، وذلك بسبب استغلال شقيقهن الأكبر حالته الصحية المتأزمة في الاستئثار لنفسه بكل إيرادات أملاكه.

وأكدت ابنة الفنان الراحل سيد زيان في مداخلة تلفزيونية قيام شقيقها بحبس والده في منزله، وحرمانه من العلاج، وظل الصراع مستمرًا بينهم حتى رحيل الأب.

ميراث سعيد طرابيك

عقب وفاة الفنان سعيد طرابيك، في نوفمبر 2015، تجددت الأزمات بين ثاني زوجاته "سارة طارق"، ونجله وأسرته، ووصل النزاع إلى ساحات المحاكم.

وأعلنت سارة طارق، إن الفنان الراحل سعيد طرابيك، كتب لها كل ما يمكل، وذلك قبل رحيله.

وغيرها من الأزمات الفنية العائلية حول الإرث.