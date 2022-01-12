دنيا سمير غانم تهنئ درة بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة الفنانة التونسية درة زروق، بعيد ميلادها، الموافق غدا 13 يناير الجاري.

ونشرت دنيا صورة لدرة، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "كل سنة وأنتي طيبة وشيك وجميلة من جوا ومن برا".

ومن ناحية أخرى يُعرض لدرة حاليا فيلم "الكاهن"، بالسينمات، وهو من بطولة إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد من الفنانين.

الفيلم من تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.