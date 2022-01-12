فن ومشاهير

قبل عرضه.. شيرين رضا تنشر مشاهد من كواليس فيلم "قمر 14"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة شيرين رضا عن بعض المشاهد من فيلم "قمر 14"، المقرر عرضه بدور السينما اليوم 12 يناير الجاري.

ونشرت شيرين صورة وعدة مقاطع، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من كواليس فيلم قمر 14، استنونا الفيلم يوم 2 يناير في جميع دور العرض".

فيلم "قمر 14" تدور أحداثه من خلال 5 حكايات رومانسية، من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

فيلم "قمر 14" بطولة النجوم: خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ومي الغيطي وغيرهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

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