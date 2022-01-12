صديق وائل كفوري يكشف حقيقة إنفصاله عن حبيبته شانا عبود

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 03:57 مساءً - انتشرت في الأيام الماضية أخبارا حول إنفصال الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عن صديقته وحبيبته ” شانا عبود ” .

وأشارت بعض الأخبار إلى أن إنفصال وائل كفوري عن شانا عبود قد حدث بعد حادث السير الأليم الذي كانا قد تعرضا له منذ فترة .. وأن الخلاف كان قد وقع بينهما قبل الحادث واستمر بعد ذلك .

ليخرج الشاعر اللبناني ” حبيب أبو أنطون ” الصديق المقرب للفنان ” وائل كفوري ” ليكشف حقيقة هذا الأمر ويحسم الجدل المثار حول إنفصال صديقه عن شانا عبود ويؤكد على أنها مجرد شائعات .

فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أبياتا من الشعر أهداها لصديقه وائل كفوري وحبيبته تحدث فيها عن الحسد قائلا : ” يلّي البَلا عنَّك زاد .. حَقّو ليرة بالمزاد .. هِنّي deja مِبلِيّين .. وخمسة بِ عيون الحسّاد ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” شانا ووائل بيمونو .. مش مِتل لّلي بِيخونو .. بالحب تخَطّو القانون .. عصفورة وطير سنونو .. انشالله الثرثار المحقون .. لْ سَرَّب هالخبر المجنون .. العَما بِ قلبو ما يكون .. يكون العَما بِ عيونو ” .