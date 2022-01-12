شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يروج لحفله الغنائى غدا بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم عاصى الحلانى، لحفله الغنائى في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته غدا الخميس 13 يناير، وكتب عاصى عبر حسابه على تويتر، قائلا:"أنتظرونا يوم الخميس فى حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم حتى نعيش الفرح".



عاصى الحلانى

وأحيا النجم اللبنانى عاصى الحلانى مؤخرًا، حفل غنائي على هامش إكسبو دبى 2020، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه الجديدة ‏والقديمة، حيث دمج بين أغانى الماضي والحاضر، حتى تتناسب مع كل الأجيال التى حضرت ‏الحفل.

وكان النجم عاصى الحلانى قد حل مؤخرًا ضيفًا في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة Dmc، وتحدث خلال الحلقة عن والديه وطفولته، قائلاً: "اسمى الحقيقى محمد وهذا الاسم لم أنزعه من داخلى وعايش معى وموجود بكل أوراقى وكل حياتى وبالأخص بينى وبين عائلتى، ولما بفتكر والدى ووالدتى بتذكر هذا الاسم لأنهم فضلوا يندهوا عليا به، واسم عاصى ظل معى بحكم انه اسم الشهرة".

وأضاف عاصى الحلانى: "وأنا عندى 10 سنين كنت بحلم وعندى طموح أكون فنان، والحروب لم تلغِ أحلامى سواء أنا أو كل جيلى، أنا صغير لما أكن أتخيل أنى حتى أطلع على التليفزيون، وأكيد الحظ لعب دور ولما سألنى سيمو أسمر وقالى أنت من وين ولما سمع إنى بغنى الفلكور والتراث اللبناني يمكن كان فرصة أسرع إنهم يقبلونى، لأن كان قليل اللى بيغنى هذا النمط وقتها".

وتابع عاصى الحلانى: "أكتر مشهد لا أنساه وقت الحرب عندما نكون موجودين بالبيوت ومش عارفين القذائف هاتنزل فين ولما نكون في المدارس يفتحوا الأبواب، ويقولوا ارجعوا البيوت وكان الوقت مرعب واحنا راجعين في الشارع لمنازلنا".

وعن أسرته قال عاصى الحلانى: "احنا 13 أخ وأخت ويمكن ده لأن أيام زمان كل عيلة بتتمنى أن يكون عندهم ولد، وأهلى أنجبوا في الأول 8 بنات، وكان الوالد مصمم لسبب آخر أيضا وهو أنه كان وحيد وعائلة والدى مش عائلة كبيرة وعندى عمتين فقط، فكان عاوز يعمل عائلة كبيرة وأنا رقم 11 بين إخواتى".