شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد إبراهيم حمودة.. معاناته بعد الغناء أمام ثومه وحادث أبعده عن الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاربعاء 12 يناير مع ذكرى ميلاد الممثل والمغنى الراحل إبراهيم حمودة الذى شهدت حياته صدمات عديدة رغم موهبته الكبيرة، وهو ما عطله بصورة كبيرة عن أن يكون نجماً يشار له بالبنان مثلما كان متوقعاً له من قبل كثيرين ممن آمنوا بموهبته، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز تلك الصدمات والآلام التي عانى منها حمودة في حياته.



حمودة

علاج بالخطأ وشلل

تعرض إبراهيم حمودة لحادث أليم بسيارته، تطور فيما بعد لعلاجه بالخطأ حتى وصل الأمر لإصابته بالشلل، كما تم علاجه على نفقة الدولة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ليبتعد عن الفن بعدها.

الغناء مع ام كلثوم

خلال أربعينات القرن الماضى، ورغم أن الفرصة كانت تعتبر ذهبية لإبراهيم حمودة فور انضمامه إلى فيلم "عايدة" ليقف وجهاً إلى وجه أمام أم كلثوم ويغني معها دويتو بأحداث الفيلم، إلا أن العمل لم يحقق المرجو وفشل فشلاً ذريعاً، مما جعل جمهور ام كلثوم يضعوه في سهام الانتقاد ويحملوه مسئولية فشل الفيلم، بجانب أم كلثوم نفسها التي انتقدت أغلب من عمل معها محملاً إياهم مسئولية عدم نجاح الفيلم.