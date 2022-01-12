نور الزين وعمر كمال معًا في ديو باللهجة العراقية.. “غالي غالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم العراقي، نور الزين، أغنية جديدة على طريقة الديو مع الفنان المصري الشاب عمر كمال بعنوان “غالي غالي”. الأغنية صدرت على موقع “يوتيوب”، وسط تفاعل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى من طرحها.

ويحظى الثنائي نور الزين، وعمر كمال، بجماهيرية عريضة بين الجمهور كل في بلاده، إضافة إلى الجمهور في الوطن العربي والخليجي، حيث تحقق أعمالهما الغنائية نسبة مشاهدة مرتفعة تصل إلى الملايين.

واشترك عمر كمال، مع نورالزين، في أداء مقطع باللهجة العراقية بإتقان، ثم قدم مقطعاً خاصاً به باللهجة المصرية، فيما ظهر الثنائي داخل الاستوديو وهما يصوران الأغنية، وحولهما آلات موسيقية بين بيانو وعود للعزف، بينما يتحرك الثنائي ويغنيان وفقاً للحن.

والديو الغنائي “غالي غالي” من كلمات حيدر الأمير، وألحان نور الزين، وتوزيع عمار عدنان، ومكس وماستر طيف عادل، والفيديو من إخراج عمر جواد.