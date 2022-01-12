بعد انتقاد دعوتها الغريبة في دبي.. فيفي عبده تخرج عن صمتها وتوضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن قوبل الإعلان الذي نشرته الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها في “إنستغرام” بهجوم حاد عليها بسبب المغالاة في الأسعار التي وضعها المنتجع لالتقاط الصور معها، فاجأت فيفي الجمهور في اليوم التالي مباشرة بالإعلان عن تأجيل جلساتها في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها بدءاً من 21 إلى 23 كانون الثاني (يناير) الجاري في أثناء إقامتها في الإمارات.

ونشرت فيفي صورة لها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، وعلّقت عليها قائلة: “أنا أعلنت امبارح عن إيفينت ليا الشهر دا في أبو ظبي بعتذر منكم أنا هأجّل الإيفنت دا لظروف انشغالي في مصر”. وأضافت: “أنا متحمسة جداً عشان أشوف كل السيدات اللي كان المفروض أشوفهم في أبو ظبي وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريب جداً… بحبكم أوي”.

وكان أحد المنتجعات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد نشر خبراً عن استقباله الفنانة فيفي عبده، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لالتقاط الصور وتناول الغداء معها مقابل مبلغ مالي حدّده المنتجع.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها في “إنستغرام” الإعلان الذي كشف عن وضع المنتجع، عرضين للراغبين في مقابلتها، والتصوير معها؛ الأول بلاتينيوم يومي السبت والأحد من الحادية عشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وخلاله يتم التصوير والغداء معها مقابل 1100 درهم إماراتي للشخص الواحد.

أما العرض الثاني فأيام الجمعة والسبت والأحد، من الرابعة حتى الخامسة والنصف مساء، ويقتصر على التصوير فقط مقابل 750 درهماً إماراتياً.

ووضع المنتجع شرطاً رئيساً، وهو تقديم شهادة تطعيم صالحة، ونتيجة PCR إلزامية سلبية، قبل الحضور للقاء الفنانة بـ48 ساعة.