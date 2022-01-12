شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحيي حفلاً غنائيًا فى تركيا .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة اللبنانية مايا دياب حفل غنائى اليوم الأربعاء فى تركيا، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، ويأتى الحفل بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات هناك .

وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

وطرحت مايا دياب مؤخرًا، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

وظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة.

واستطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث مواقع التواصل الإجتماعى وتصدر هاشتاج "الكعب العالي" المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على تويتر في لبنان أثناء طرحها .