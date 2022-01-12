طليقة مدحت صالح ترد على سمية الألفي.. هل بكى فاروق الفيشاوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت ليلى صديق طليقة النجم مدحت صالح، على تصريحات النجمة سمية الألفي، حول بكاء النجم الراحل فاروق الفيشاوي، حين علم بزواجها من مدحت صالح.

وكتبت ليلى، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "قابلت فاروق الفيشاوي بعد جواز مدحت وسمية الألفي بكام يوم في عشاء عند أحد الأصدقاء، وأول ما اتقابلنا ضحك جدا وقالي تصوري يا ليلى الدنيا لفت وبقينا نسايب، كان يقصد زواج مدحت بسمية، وضحكنا وكان الموضوع عادي جدا بالنسبة لي وفاروق".

أضافت: "موضوع عياط فاروق لزواج مدحت من سمية طبقا لتصريحتها لا أعتقد إطلاقا أنه حقيقي".

ليلى صديق هي "أم الأولاد" كما وصفها الفنان مدحت صالح في برنامج "الخطايا السبع" مع الإعلامي عمرو الليثي عام 2012، والزوجة الثانية في حياته، وأنجبت له "هانيا وآدم"، لكنهما انفصلا لأسباب غير معلومة، وهي ابنة يوسف صديق من قيادات الضباط الأحرار في ثورة 23 يوليو 1952.

وكانت الفنانة سمية الألفي، صرحت خلال حوارها ببرنامج "السيرة" في 10 ديسمبر الماضي، أن طليقها فاروق الفيشاوي، بكى لأول مرة أمام والدتها، حين علم بزواجها من الفنان مدحت صالح.