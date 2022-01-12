ميرهان حسين تنشر صورة قبر وائل الإبراشي وتدعو له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة قبر الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ميرهان على الصورة، قائلة: "قبر المغفور له بإذن الله الأستاذ الكبير الغالي استاذ وائل الإبراشي.. أسألكم الدعاء.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم وسع مدخله اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب.. واجمعنا به في جناتك جنات النعيم آمين يارب العالمين".

وتوفى الإعلامي وائل الإبراشي الأحد الماضي، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وتوفى الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.