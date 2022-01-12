عدوية شعبان عبد الرحيم: عملت لأخويا بلوك من قلبي.. وأختي بعتت ناس يقتلوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد عدوية شعبان عبد الرحيم، وجود خلافات على الميراث بين أبناء الفنان الشعبي الكبير الراحل.

وقال عدوية، في فيديو نشره عبر حسابه على "TikTok": "عايز أقول لكل الناس، الأخ اللي يمشي أخوه من البيت عشان خاطر الفلوس يبقى أصلا مش جدع، وأنا خلاص عملته بلوك من قلبي مش من التليفون بس، وأنا أخوك الصغير ومش راضي عن اللي حصل، وأنا مش عاوز فلوس خلاص".

تابع: "أقسم بالله لو الفلوس اللي هتيجي من حاجة أبويا 10 مليون جنيه، أنا مش عاوز منهم جنيه، ولو أنتم هتبقوا مرضيين خلاص، اعملوا كده، أنا تعبان.. ومش حمل كل شوية مشاكل ومواضيع بتحصل على الفاضي، اعملوا معروف إحنا مش فاضيين وعايزين نشوف شغلنا وبلاش قلق على الفاضي".

وأضاف: أنا كان معايا فلوس كتير أوي وصرفتها، بس بتاعتي، مخدتش حاجة من حد فلوس، ولو حد من أخواتي له فلوس عندي فإحنا لسه لينا حاجات نبيعها وأدفع اللي عليّا، أما إني كان معايا عربية ومبقاش معايا فأنا عشان قفلت منها، كان عليّ فلوس أي كلام لأختي، بعتت لي ناس من قرايب جوزها على الطريق اتخانقوا معايا وزنقوا عليّا عشان ياخدوا مني فلوس أو العربية أو يقتلوني".

اختتم: "أنا مسامح في حقي، لكن اللي عمل معايا أي حركة وحشة أنا خلاص شيلته من قلبي، وأنا بقول لكل الناس وأخواتي كل سنة وأنتوا طيبين".

وعلّق على الفيديو قائلا: "أنا مش عايز ورث من حد، ولا عايز حاجة أبدا غير الأدب والاحترام، بجد سيبوني أعيش في هدوء من غير مشاكل، لأن أنا في بدايات طريقي وأنا عايش بعيد عنكم محدش عارف عني حاجة أبوس إيديكم، سيبوني أقف على رجلي عشان أنا عندي ٧ عيال ولادي وأنا لوحدي دلوقتي، وأبويا مش جنبي عشان يشوف أخويا وهو بيمشيني من البيت".

جدير بالذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم توفي في 3 ديسمبر 2019.