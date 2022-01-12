نبيل الدسوقي.. أطلق عليه الخواجة صروف و"السقوط في بئر سبع" أشهر أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل جمهور الفنان الراحل نبيل الدسوقي بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 11 يناير.

شارك نبيل الدسوقي فيما يقرب من 140 عملًا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل نبيل الدسوقي:

- ولد الدسوقي في محافظة القاهرة في ١١ يناير عام 1923، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- نبيل الدسوقي واحد من أشهر من قدم دور الخواجة في الدراما المصرية، الذي عرفه الجمهور بـ"الخواجة صروف "، الذي أمتعنا من خلال أحداث المسلسل التاريخي "رأفت الهجان".

- تزوج الفنان نبيل الدسوقي من سيدة خارج الوسط الفني، بعد قصة حب كبيرة جمعتهما، وبعدها أنجب الدسوقي ولد وأطلق عليه اسم هشام، وفتاة تدعى نهى.

- ويعتبر دور "الخواجة صروف" الذي قدمه الفنان الراحل نبيل الدسوقي، هو واحد من أشهر الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بل لا يزال الكثير من الناس حتى وقتنا هذا يطلقوا عليه لقب "الخواجة صروف"

- أبرز أعمال الفنان نبيل الدسوقي: "ليلى بكى فيها القمر، قلب الليل، على من نطلق الرصاص، السقوط في بئر سبع، الشهد والدموع".

- ويعتبر مسلسل رأفت الهجان هو واحد من أشهر وأنجح مسلسلات الدراما المصرية، التي ترصد حياة العميل المصري رأفت الهجان، الذي تمكن من خداع الإسرائيليين لعدة سنوات، وكان المسلسل أفضل هدية تقدم للعميل رأفت الهجان.

- شارك نبيل الدسوقي في مسرحيات :"تلميذ الشيطان، حركة ترقيات، الدبور، الزوجة آخر من يعلم، أنطونيو وكليوباترا".

- رحل الفنان نبيل الدسوقي في 24 أغسطس 1995.