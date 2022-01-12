“سبعيني” يُهدد بقتل دونالد ترامب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن محققون أميركيون اعتقال رجل سبعيني من سكان نيويورك بتهمة توجيه تهديدات بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز بأن توماس ويلنيكي “72 عاماً” قال لسلطات إنفاذ القانون في يوليو 2020 “لا أريد إيذاء أي شخص، لكنني سأتحدى الفاشية”.

وقال ويلنيكي أثناء تحقيق أجرته معه شرطة الكابيتول، إنه حال خسارة ترامب للانتخابات، ورفضه التخلي عن منصبه “سأحصل على أسلحة.. وأرديه قتيلاً”.

وفي يناير 2021، اتصل ويلنيكي بجهاز الاستخبارات، وترك رسائل صوتية يقول فيها إنه سيقتل ترامب و12 آخرين.

وتردد أن ويلنيكي قال: “نعم، هذا تهديد، تعالوا واعتقلوني”.