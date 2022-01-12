شكرا لقرائتكم خبر عن 4700 جنيه والتطعيم أبرز شروط مقابلة فيفى عبده .. والنجمة تعلن التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة فيفى عبده، عن مقابلة جمهورها في أبو ظبى مقابل دفع 1100 درهم، وكتبت فيفى، عبر حسابها على إنستجرام، شروط اللقاء:" الأول شهادة تطعيم لقاح كورونا، و48 ساعة نتيجة pcr سلبية، والعروض فئة البلاتنيوم بسعر 1100 درهم إماراتي، أي5500 جنيه مصري، وتشمل جلسة لمدة ساعتين من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، مقابل تصوير وغذاء مع فيفي عبده، والفئة الذهبية الجلوس مع فيفى من 4 حتى 5 ونصف عصرا مقابل 750 درهم أي 3750 جنيه مصري للتصوير مع النجمة.

وبعد الإعلان عن تفاصيل اللقاء، أعلنت فيفى تأجيل اللقاء لمدة شهر قائلة:" كنت أعلنت أمس عن ايفينت ليا الشهر ده في أبو ظبى بعتذر منكم أنا هأجل الايفينت ده لظروف انشغالى في مصر متحمسة جدا أقابل كل السيدات اللى كنت هشوفهم في أبو ظبى ونتغدى ونتصور مع بعض و إن شاء الله هعلن لكم على المعاد الجديد قريبا".

وكانت الفنانة فيفى عبده قد حلت ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365”، وتحدثت خلال اللقاء عن مجموعة من الموضوعات، كان أبرزها فترة مرضها الأخيرة، حيث أكدت أن أزمتها الصحية التى تعرضت خلالها لخوض عملية جراحية، بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية، كانت بسبب الحسد، قائلة: "إزاى مخافش من الحسد، لازم أخاف منه طبعًا، أنا قعدت فى السرير فترة طويلة بسبب حُقنة غلط دخلت فى العصب، بعد ما كنت فى مارينا ولابسة كعب عالى وبرقص، أخذت عين قعدتنى فى السرير شهور".