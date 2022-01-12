شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يكشف حقيقة اعتزاله الغناء .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق فنان العرب محمد عبده، على شائعة اعتزاله الفن، والتي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً، وحسم محمد عبده الجدل على هذه الشائعة في لقاء مصور. حيث نفى الشائعة تماما.

وأثير الجدل بعد تداول شائعات حول اعتزاله على مواقع التواصل مؤخراً، بسبب حديثه عن نهاية رحلته في حفله الأخير بالرياض، ونفى محمد عبده فى تصريحات تلفزيونية هذه الشائعة، وقال " اعتزال الفن مسئولية ليس على قدرها"، مشيرا انها مسئولية هو غير قادر على تحملها وأكبر من تحمله، وطمأن جمهوره بهذا التأكيد بعد الجدل حول اعتزاله الغناء.

وكان قد أعلن النجم السعودى محمد عبده، أنه رزق بمولود جديد، واسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب محمد عبده، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" الحمد دلله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله."

ويحيى فنان العرب محمد عبده، حفلاً غنائيًا، يوم 14 يناير الجارى ضمن فعاليات موسم الرياض، وسوف يغنى محمد عبده باقة من أشهر أغنياته الجديدة ‏والقديمة، حيث يدمج بين أغانى الماضى والحاضر التى كون من خلالها شعبية كبيرة فى الخليج وباقى الدول العربية.

وأحيا 13 مطربا عربيا احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.