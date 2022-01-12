شكرا لقرائتكم خبر عن آخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين ، محبي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على حالته الصحية مؤكدة أنها مستقرة ويتواجد فى المستشفى تحت ملاحظة الأطباء الذين أكدوا استقرار حالته.

وأضافت نهال عنبر فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تواصل معها هاتفيا من داخل مستشفى العزل وقال إن الأطباء أبلغوه أنه سيخرج خلال الأيام المقبلة بمجرد الاطمئنان على صحته واستمرار استقرارها مع التأكد من سلبية مسحته.

وكان قد تصدر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تريند محرك البحث جوجل بعد منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، ودخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذى جعل جمهور ومحبى عبد الرحمن أبو زهرة يحاولون معرفة تفاصيل اصابته منذ البداية.

وكانت البداية بعدما قال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الكبير لـ"الخليج 365" إن والده مصاب بكورونا، وأنه قد تلقى اللقاح منذ فترة وحصل على الجرعات الثلاثة وآخر جرعة كانت التنشيطية يوم 27 ديسمبر الماضى، وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلًا: الحمد لله صحته فى تحسن شديد ويسير على العلاج بشكل منتظم.

فيما قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، إن الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مستقرة، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه يحظى برعاية طبية فائقة، مضيفًا أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر مع الأطباء المتابعين لحالته داخل مستشفى العزل بالعجوزة.