شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر رواية لأجاثا كريستي دارت أحداثها فى مصر وفاز مخرجها بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم الأربعاء 12 يناير هو ذكري رحيل الكاتبة العالمية أجاثا كريستي أشهر كتاب الروايات البوليسية في التاريخ وقد نهلت السينما والتليفزيون من رواياتها الكثير والكثير من الأعمال ، ومن ضمن إحدي الروايات المهمة لتلك الكاتبة العظيمة رواية ( death of the nile ) أو موت فوق النيل التي قدمت مرتين المرة الأولي عام 1978 من اخراج John Guillermin ، وستعرض نسخة جديدة من الرواية في السينما خلال العام الحالي .

وحصل جون جيلرمين على جائزة أوسكار من خلال هذا الفيلم ، والأحداث تدور في أجواء مصرية بمدينة الأقصر التاريخية عبر رحلة من الأقصر إلى أسوان من عام 1937 على متن باخرة تحدث عليها جريمة قتل ضحيتها فتاة في ريعان الشباب كانت قد استقلت الباخرة مع زوجها للاستمتاع بشهر العسل، وفي الوقت الذي اعتقد فيه بوارو أنَّ عددَ المتهمين يمكن حصرهم يتضح له أنَّ كلَّ من كان على الباخرة لديه الذرائع الكافية لقتل الضحية.

أجاتا كريستي صنفتها موسوعة جينيس في قائمة الأفضل بيعًا على الإطلاق ، فقد باعت رواياتها نحو ملياري نسخة، وتشير ممتلكاتها إلى أن أعمالها تحل في المرتبة الثالثة في تصنيف الكتب الأكثر انتشارًا في العالم، بعد أعمال شكسبير والإنجيل فقط وفقًا لمؤشر الكتب المترجمة، تحتل كريستي المرتبة الأولى كأكثر كاتبة منفردة ذات أعمال مترجمة، بعد ترجمة أعمالها إلى 103 لغات على الأقل ، وتُعد رواية "ثم لم يبق أحد " أفضل روايات كريستي، والتي حققت 100 مليون مبيعات حتى الآن، مما يجعلها أفضل رواية غموض، وأحد أفضل الكتب مبيعًا على الإطلاق ، وتحمل مسرحية كريستي " مصيدة الفئران" الرقم القياسي كأطول عرض مسرحي.

وفي عام 1955، كانت كريستي أول من تلقى جائزة جراند ماستر، وهي أعلى تكريم لكُتاب الغموض في أمريكا ، وفي وقت لاحق من نفس العام، حازت مسرحية "مقاضاة الشاهد" على جائزة إدغار من منظمة كُتاب الغموض في أمريكا عن فئة أفضل مسرحية.



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