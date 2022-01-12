شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة مختار الأم الأشهر في الدراما..كيف حقق اعتذار نبيلة السيد شهرتها مسرحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار دور الأم في الكثير من الأعمال الدرامية ما بين السينما والتليفزيون والمسرح أيضا، وتعتبر من أشهر الممثلات في تجسيد دور الأم بعد فردوس محمد في سينما الأبيض والأسود، ولكن أهم ما يميز الفنانة كريمة مختار في تجسيدها لدور الأم أنها تقدمه بتنوع فريد، فقد قدمته بشكل كوميدي مع عادل إمام وفريد شوقي في فيلم "الرجل الذي فقد عقله" ، وفي فيلم "يا رب ولد" قدمت نفس الطعم الكوميدي، لكنها أيضا قدمته بشكل إنساني كبير في عدة أعمال منها مثلا فيلم "الفرح"، حينما جسدت أم الفنان خالد الصاوي.

كريمة مختار نالت شهرة كبيرة أيضا بتجسيد دور الأم مسرحيا حينما قدمت شخصية " زينب هانم جادالله " في مسرحية العيال كبرت وقد حالفها الحظ لتكون هي البطلة التي تصور العمل، فقد قدمته قبلها الفنانة نبيلة السيد لمدة 3 سنوات، ولكن حظ كريمة مختار أن يكون تصوير المسرحية من نصيبها لتنال بهذا الدور شهرة كبيرة وتكون أما لسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي ، وتقف أمام هؤلاء الممثلين الكبار ندا لهم وتضحك الجمهور بالمواقف التي تتعرض لها داخل أحداث المسرحية .

وإحدى أشهر الشخصيات الدرامية التي قدمتها الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار باقتدار وبراعة كبيرة كانت في مسلسل «يتربى في عزو» ، وقدمت أيضا شخصية الأم زينب في فيلم " الحفيد " ، وغيرها وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة والمتنوعة لتلك الفنانة التي كانت نموذجا مثاليا للأم المصرية .