فيديو| إيوان يطرح أحدث أغانيه "عالبرد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب اللبنانى إيوان أحدث أغانيه التى تحمل اسم "عالبرد" على موقع يوتيوب.

أغنية "عالبرد"، هي من ألحانه وكلمات حسان المنجد، توزيع موسيقى طاهر صالح.

وكان آخر ألبومات المطرب اللبناني إيوان هو ألبوم "يا 100 نورت" ، ويضم الألبوم كلاً من أغنية "ع البال يوماتي" كلمات أحمد الجندي، ألحان مدين، توزيع عمر إسماعيل، "قوية" كلمات وألحان وتوزيع محمد عيسى، و"جامد جدا" كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، "يعز على" كلمات أحمد الجندى، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، "جه اليوم" كلمات مصطفى محمد حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع خالد عصمت، و"شي شافوك" كلمات حسان المنجد، وألحان إيوان، وتوزيع عمر إسماعيل.