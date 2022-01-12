كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 09:57 صباحاً - ردت المشهورة السعودية، رهف القحطاني، الشهيرة بـ “وذ نكهة”، على الانتقادات التي وجهت لها بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتصدر احد المجالس.
في البداية، استغربت رهف القحطاني ان تأتي هذه الانتقادات من نساء قائلة “ما الومك لان تفكيرك عقيم يدل على غيرتك فقط ولو انت فعلا بنت رجال تعرفين الرجل الكفو من مواقفهم”.
وتابعت “انا جاية سغل وبزنزس فما حطوني بصدر المجلس الا لاني استاهل المكانة هذه ولان الموضوع كله شغل لا اكثر”.
واضافت “لو اجت اجنبية لقلتم اجنبية فوق راسنا ولكن سعودية لازم نحاربها ليه؟”
كانت هذه تفاصيل خبر رهف القحطاني ترد على منتقدي جلوسها في صدر المجلس: “لو اجنبية فوق راسنا لكن سعودية لازم نحاربها”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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