فن ومشاهير

سمية الخشاب تعلق على الزلزال بهذه الطريقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة سمية الخشاب على الزلزال، الذي شعر به سكان القاهرة صباح أمس الثلاثاء.

ونشرت الخشاب صورة لها وهي نائمة، وعلقت: "الناس حست بالزلزال امبارح وصحيت من النوم، أنا :

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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