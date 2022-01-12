شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. تامر عاشور يعلن طرح ألبومه الجديد "تيجى نتراهن" 20 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب تامر عاشور أنه سوف يطرح ألبومه الجديد "تيجى نتراهن"، يوم 20 يناير الجارى، بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، وتم تأجيله لأكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر عاشور صورا من جلسة تصوير الألبوم الجديد، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "وحشتونى.. ألبوم تيجى نتراهن يوم 20 يناير".



تامر عاشور

وسبق وكشف الشاعر الغنائى أحمد المالكى عن تعاونه مع المطرب تامر عاشور بثلاث أغانى، ضمن ألبومه الجديد "تيجى نتراهن"، المقرر طرحه قريبا، وهى "اسأل الناس"، "أنا مالى بيك" و"إحنا الدنيا".

وقال المالكى، عبر حسابه على إنستجرام: "إن شاء الله هاكون موجود فى الألبوم بـ3 أغانى، إسال الناس.. ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وأنا مالى بيك.. ألحان سامح كريم وتوزيع أدهم دهيمة، إحنا الدنيا.. ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، إن شاء الله ينال إعجاب الجميع".

وانتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغانى ألبومه الجديد استعدادا لطرحه، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، وتعاون عاشور فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.



تامر عاشور



تامر عاشور



تامر عاشور