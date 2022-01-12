شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الخامسة لوفاة "ماما نونا" الفنانة القديرة كريم مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الأربعاء 12 يناير، الذكرى الخامسة لوفاة الفنانة القديرة كريمة مختار، التي رحلت عن عالمنا عام 2017، تاركة ارثاً فنياً مليئاً بالأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، حيث ولدت يوم 16 يناير 1934، بمحافظة أسيط، واسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري"، وهي شقيقة الإذاعية عواطف البدري.

حصلت كريمة مختار على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعدها عملت بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال، واشتُهرت كصوت إذاعي، وبعد ذلك قدمت العديد من المسلسلات الإذاعية في تلك الفترة، منها: "أدهم الشرقاوي، أبو الحسن العبيط، الأستاذ حلياط، المليونير الفقير، والعسل المر" وغيرها.

تزوجت من المخرج نور الدمرداش عام 1958، الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم "ثمن الحرية" عام 1964، وانطلقت بعد ذلك وشاركت في العديد الأفلام السينمائية كان من بينها أفلام "نحن لا نزرع الشوك"، و"الحفيد"، و"رجل فقد عقله"، و"يارب ولد"، و"الليلة الموعودة"، و"سعد اليتيم"، و"الفرح"، و"ساعة ونص" و"وبالوالدين إحسانا" و"أميرة حبي أنا".

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها كريمة مختار "أدهم وزينات و3 بنات"، "يتربى في عزو"، "الليلة الموعودة"، "البخيل وأنا"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "الفرسان."، "الحارة"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "الحاوي"، "الف ليلة وليلة"، "الليلة الموعودة"، "كيد الحموات"، "دلع بنات" و"صابر ياعم صابر"، وتميزت كريمة مختار العديد بتجسيد أدوار الأم لدرجة اطلاق عليها لقب "أم الفنانين".

ورغم تاريخ كريمة مختار الكبير، إلا أن شخصية "ماما نونا" التي ظهرت بها في مسلسل "يتربى في عزو" تعد من أبرز الأدوار التي قدمتها على الأطلاق، حيث ان الشخصية تكر الجميع بالأم المصرية الطيبة البسيطة التي تحب أبناؤها بجنون ولا تستطيع الاستغناء عنهم أو ترفض لهم طلب، ولاقت الشخصية تفاعلاً مع الجمهور وقت عرض المسلسل.