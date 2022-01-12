ابنة بهاء الدين محمد تحصل على الدكتوراه في علم البايولجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المؤلف بهاء الدين محمد عن حصول ابنته شهد على الدكتوراه في علم البايولجي من جامعة بريستل بإنجلترا.

ونشر بهاء صورة ابنته شهد، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله، الدكتورة شهد بهاء الدين محمد، تمت المناقشة وحصول بنتى حبيبتى الجميلة على الدكتوراة ، بايولوجى، جامعة بريستل إنجلترا ".

وأضاف: "مبروك يا شهد وأنتي مَثل أعلى لكل بنت مكافحة ومجتهدة ومحترمة زيك تعبتي وحققتي حلمك اللي هو أهم أحلامي وما أجمل لمس الحلم وطبعا لازم أفتخر بيكي يا أغلى بنت في حياتي".

كما طرح أغنية "وتبقى مين"، منذ أيام، للراحلة ذكرى، وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد.

وتعد "تبقى مين" التي كتبها الشاعر بهاء الدين محمد، وتولى وضع اللحن وتوزيعها الموسيقار هاني مهنى، سادس الأغاني التي يتم الكشف عنها بعد رحيل المطربة ذكرى.