نهى العمروسي.. دخلت السجن لهذا السبب وهذه أبرز أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة نهى العمروسي أمس الثلاثاء الموافق 11 يناير بعيد ميلادها الـ 59.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن نهى العروسي:

- ولدت الفنانة نهى العمروسي في 11 يناير عام 1963.

- ليست فقط ممثلة ولكنها أيضًا كاتبة سيناريو.

- حصلت الفنانة نهى العمروسي على بكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1990.

- شاركت العمروسي في عدة مسلسلات تلفزيونية منها "إحنا الطلبة"، الحارة"، "مملكة الجبل"، "شارع عبد العزيز"، "البلطجي"، "ضمير أبلة حكمت"، غيرها.

- تزوجت من الفنان مصطفى كريم وأصيب بالسرطان، ثم توفي في عمر صغيرة، ولم تتزوج "العمروسي" بعده، وأنجبت منه ابنتها نازلي.

- قدمت نهى للسينما أعمالًا كثيرة أبرزها "جزيرة الشيطان"، "العذراء والعقرب"، "حنفي الأبهة"، "حارة برجوان"، "اللعب مع الشياطين"، "حلق حوش"، "هيستريا".

- دخلت السجن لمدة شهر بتهمة تعاطي المخدرات، ولكنها أثبتت براءتها، وتم الإفراج عنها.

وقالت العمروسي خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي :"الناس قالوا إني كنت في شقة مفروشة وكنا خمس رجال وخمس نساء، الكلام دا مش حقيقي، هما كانوا أربع شباب، وفي بنات صغيرين جدا، أنا مكنتش أعرفهم، شفتهم في الجاليري".

أضافت نهى العمروسي :"نتيجة تحليل الطب الشرعي، أثبت أني لا أتعاطى أي نوع من المخدرات، وتم إخلاء سبيلي، أنا مشفتش أي حاجة في الجاليري وما شفتش أي حد بيتعاطى مخدرات جوا المكان، أنا بروح دائمًا الجاليري لأني متيمة بالفضيات، الحاجات المصنوعة يدويًا".

- آخر أعمال الفنانة نهى العمروسي مسلسل "الخانكة" 2016، بطولة غادة عبد الرازق، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، ميرهان حسين، إخراج محمد جمعة.