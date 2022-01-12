أول ظهور لإبنة شقيق عمرو أديب “ملكة جمال الشواطئ”.. والمفاجأة في والدتها بطلة مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 03:50 صباحاً - أنها أميرة أديب التي تنتمي إلي عائله فنّية وإعلامية كبيرة، ليس فقط من ناحية والدتها الفنانة منال سلامة – بطلة مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” 1996 – فعميها هما الإعلاميان عمرو أديب وعماد الدين أديب.

كما أن والدها هو المخرج عادل أديب الذي قدم العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم “ليلة البيبي دول” ومن الأعمال الذي تولي إخراجها وإنتاجها “جبل الحلال” و”باب الخلق” و”كاريوكي” و”بوبوس” و”إبراهيم الأبيض” و”مرجان أحمد مرجان”. وغيرها

وتعتبر أميرة إبنة الفنانة منال سلامه والمخرج الكبير عادل أديب الفتاة المدللة لعائلة أديب، حيث أنها تعمل في مجال الأزياء، وحلم حياتها هو الوصول إلى العالمية، وتحرص دائماً على مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية والعملية من خلال إطلالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصدت مؤخراً لقب ملكة جمال الشواطىء.

عمرو أديب ينعي زميله الإعلامي وائل الإبراشي

من ناحية أخرى، علّق الإعلامي عمـرو أديب على وفاة زميله الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع مع تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغرّد أديب عبر «تويتر» قائلًا: “هزني خبر وفاة وائل الابراشي.. دائمًا كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم أتوقع أبدًا أن ينتهي فجأة كدة.. كان أستاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمة”.

وأضاف: “محدش كبير على الموت لكن وائل فعلًا أصابني بحالة ذهول كامل.. الله يرحمه ويصبر أهله وأصحابه يا رب”.

عمرو أديب يعلن إصابته وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا

وكان الإعلامي عمرو أديب قد أعلن منذ أيام عن إصابته وأصابة زوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا المستجد.

وكشف عمرو أديب عبر «تويتـر»، الخميس الماضي: «أنا ولميس عندنا كورونا. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة. فاصل قصير ونواصل. أرجوكم ادعوا معنا».

ويقدم أديب “برنامج الحكاية” عبر قناة MBC مصر من الجمعة للثلاثاء، فيما تقدم الحديدي «كلمة أخيرة» عبر قناة “أون E” ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار، وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.

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