شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من آخر مشاهد مسلسل "شارع 9" بعد 10أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور أبطال مسلسل "شارع 9" المشاهد الأخيرة من العمل بالتزامن مع عرضه، حيث انطلق أول أمس الاثنين على أحد القنوات الفضائية العربية، ويتبقى لأسرة العمل 10 أيام تصوير ويتم الانتهاء من آخر المشاهد والتفرغ لأعمالهم الرمضانية التي تعاقدوا على المشاركة فيها.

مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، عمرو أحمد، شريف باهر، أحمد الدمرداش، ايمي اسلام، عبير منير، جيهان أنور، أحمد منير، رضوى عادل، وأشرف طلبه، مصطفي حشيش، ومي شاهين، وبوسي سمير وكردي راب.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" قبل عامين، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن بطلة المسلسل رانيا يوسف، يعرض لها حالياً مسلسل "المماليك" المكون من 60 حلقةويشارك في بطولته بيومى فؤاد، رامي وحيد، محمد لطفي، نانسى صلاح، فيدرا، حنان سليمان، عائشة عثمان، محمد سليمان، ودوللي شاهين، عمر حسن يوسف، رامى غيط، كريم الأبنودى، ميريت عمر الحريرى، محمد الدقاق، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.



نضال الشافعى ونرمين الفقى



نرمين الفقى



محمود عبد المغنى وهدى الاتربى