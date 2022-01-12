محمد هنيدي يعلق على طريقته على جلسة تصوير محمد صلاح

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يناير 2022 02:43 صباحاً - شارك الفنان المصري محمد هنيدي في التعليق علي جلسة تصوير نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح على طريقته وبشكل كوميدي، حيث نشر من خلال حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي صور جلسة تصوير صلاح الجديدة، وقارنها بأزيائه في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”،

وعلق محمد هنيدي علي المقارنة كاتبا بـ ” لما تسبق عصرك بأكتر من 20 سنة .. هنيدي : 1 ..صلاح : 0″.

كما نشر هنيدي مجموعة صور من فيلمه ظهر فيها بأزياء مختلفة وعلق عليها كاتبا: “لما تسبق عصرك بأكثر من عشرين سنة”.

وكان صلاح قد تعرض لموجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بملابس رياضية وأخرى ”كاجوال“ قديمة، وجاءت بعض الصور باللونين الأسود والأبيض وهو ما أعطاها البُعد الزمني الذي غلب على جلسة التصوير التي كانت لصالح مجلة (GQ) الشهرية.