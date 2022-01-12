نجوم الفن في العزل المنزلي بعد إصابتهم بـ"كورونا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد الوسط الفني في الأيام الأخيرة زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا من النجوم والنجمات، والذين حرصوا على إعلان خبر الإصابة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين من الجمهور الدعاء لهم بالشفاء العاجل، ومحذرين كل من تعامل معهم الفترة الأخيرة بضرورة متابعة حالتهم الصحية وإجراء اختبار PCR للاطمئنان.

وكان من بين أبرز الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس، وبينهم من أصيب بـ أوميكرون المتحور الجديد كورونا: شذى، أحمد فهمي، عبير صبري، نجلاء بدر، هنا زاهد، ياسين السقا، فايا يونان، السيناريست تامر حبيب، كريم محمود عبدالعزيز، عبدالرحمن أبو زهرة.

وقام بعضهم بمشاركة الجمهور صورًا من العزل المنزلي وفيديوهات، وكشف بعضهم عن طريقة قضاء وقتهم بالبيت:

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو له من فترة العزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا، بصحبة كلبيه في حديقه منزله، معلقًا "بحاول أضيع وقت في العزل".

عبير صبري

أما الفنانة عبير صبري، فنشرت صورة لها كشفت عن حالة الإعياء الشديدة التي عانت منها، وذلك فترة إصابتها بفيروس كورونا، وقضاء فترة العزل في المنزل، قبل أن تعلن مؤخرًا تعافيها.

وعلقت "أنا بقالي ١٠ أيام كورونا ولسه فاضل أعراض زي الكحة وضربات القلب والنهجان، ربنا يصلح أحوالنا ويشفيني ويشفي كل مريض".

فايا يونان

ونشرت الفنانة السورية فايا يونان صورًا عبر خاصة القصص القصيرة على "إنستجرام"، من فترة العزل المنزلي بعد إصابتها بـ"كورونا"، معلقة "بعد سنتين من جائحة كورونا وجرعتين من اللقاح صار عندي كورونا".