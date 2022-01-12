نسرين طافش مع قطتها ومي عمر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، طهرت فيها مع قططتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

مها الصغير

نشرت المذيعة مها الصغير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال زيارتها لدولة دبي.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفتانًا جذابًا.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمارس الرياضة من أحد النوادي.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "جمبسوت" أحمر، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.