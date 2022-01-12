شكرا لقرائتكم خبر عن ياريت أى حد اتعامل معايا ياخد باله.. منة تيسير تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة منة بدر تيسير عن إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، محذرة جميع من تعامل معها خلال الفترة الماضية تجنبا لتعرضه للإصابة بالفيروس.

وقالت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا إيجابى كورونا، ياريت أى حد اتعامل معايا الكام يوم اللى فاتوا ياخد باله".

وشاركت منة مؤخرا فى حكاية "تاج راسنا بابا"، وهى الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى الموسم الرابع، التى عرضت مؤخرا عبر قناتى ON وON دراما، وهى من بطولة صلاح عبد الله، إسلام جمال،أحمد رفعت، تامر يسرى، منة فضالى، بسمة داوود، وعدد من الفنانين، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيرى.



