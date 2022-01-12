فن ومشاهير

ياريت أى حد اتعامل معايا ياخد باله.. منة تيسير تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة منة بدر تيسير عن إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، محذرة جميع من تعامل معها خلال الفترة الماضية تجنبا لتعرضه للإصابة بالفيروس.

وقالت منة، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا إيجابى كورونا، ياريت أى حد اتعامل معايا الكام يوم اللى فاتوا ياخد باله".

وشاركت منة مؤخرا فى حكاية "تاج راسنا بابا"، وهى الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى الموسم الرابع، التى عرضت مؤخرا عبر قناتى ON وON دراما، وهى من بطولة صلاح عبد الله، إسلام جمال،أحمد رفعت، تامر يسرى، منة فضالى، بسمة داوود، وعدد من الفنانين، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيرى.


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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