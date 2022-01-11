شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح: منى زكي ملهمة وملتزمة ومؤمنة بشغلها وبتصعب عليا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ممدوح خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 مع علي الكشوطي، تمنيت الوقوف بجوار الأستاذة مني زكي في عمل فني، وظني كان في محله أنني إذا وقفت بجوارها سنقدم شيء مبهر.

وأضاف محمد ممدوح – تايسون، مني زكي "ملهمة وملتزمة واستاذة وبتحترم الناس وبتخاف علي الشغل وبتصعب عليا من كتر قلقها وخوفها علي شغلها، وكان علي يمينها أحمد زكي وشمالها سناء جميل في فيلم أضحك الصورة تطلع حلوة وهي فنانة عظيمة".

فيلم "أبو صدام" عرض مؤخرًا كعرض عالمى أول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل. الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور. فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.