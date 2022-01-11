شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العسال يضع الموسيقى التصويرية للمرة الأولى لمسلسل "شارع 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع الملحن مصطفى العسال الموسيقى التصويرية لمسلسل "شارع 9" الذى يعرض حاليا من بطولة الفنانة رانيا يوسف ومحمود عبدالمغنى ونيرمين الفقى ونضال الشافعى ومن إخراج محمد عبدالخالق .

وأعرب الملحن مصطفى العسال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تعد المرة الأولى له فى وضع موسيقى تصويرية لمسلسل درامى بالإشتراك مع الموزع محمد العشى، مشيرا أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها، وإشادات البعض بهذه التجربة الذى يفتخر ويعتز بها ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور . وتتعاون النجمة جنات في أغنية تتر بداية ونهاية مسلسل "شارع 9" مع الشاعر حسين مصطفى محرم والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، وتتناسب الأغانى مع طبيعة العمل الذى كتبه السيناريست حسين مصطفى محرم .

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، ماجد الشريف، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" قبل عامين، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال الملحن مصطفى العسال أغنية "هتشتاقوا" التى طرحتها مؤخرا النجمة أنغام وحققت نجاح كبير وهى من كلمات عمرو يحيى وتوزيع عمرو الخضرى .