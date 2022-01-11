أمير طعيمة عن مباراة مصر ونيجيريا : "شوط قمة الإحباط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الشاعر أمير طعيمة على هدف المنتخب النيجيري في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب طعيمة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "لو فيه درجة تحت الصفر نستحقها بجدارة عن الشوط الأول،

لا بندافع ولا بنهاجم و لا حتى بنعمل باص صح، شوط قمة الإحباط".

وتقدّم المنتخب النيجري، بهدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول الذي يجمعه بالمنتخب الوطني في مسهل مشوارهما ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف المنتخب النيجري لاعبه المحترف بصفوف ليستر سيتي الإنجليزي، كيليتشي ايهياناتشو بتسديدة سكنت شباك الشناوي.

وتسلم لاعب منتخب نيجريا الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الوطني ليُسددها بيسراه في يسار الشناوي.