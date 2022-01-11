فن ومشاهير

بيومي فؤاد يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان بيومي فؤاد الذكرى الأولى لوفاة والده، التي توافق اليوم 11 يناير.

ونشر بيومي صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "السنوية الأولى للغالي أعز الناس، الله يرحمك يا بابا".

ومن ناحية أخرى ينتظر بيومي فؤاد عرض مسرحية "عائلة كازانوفا"، بموسم الرياض بالمملكة العربية .

ويشارك في مسرحية "عائلة كازانوفا"، كل من: دينا الشربيني وعمرو يوسف، نسرين طافش وبيومي فؤاد وهالة فاخر وحمدي الميرغني وسليمان عيد ومحمود الليثي وبدرية طلبة.

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