أخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت نهال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، :"الحالة الحمد لله مستقرة".

وكشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة، ابنة الفنان القدير، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بفيروس كورونا، منذ أيام.

وكتبت سحر، عبر حسابها على "فيسبوك": "بابا إيجابي كورونا.. ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%، وأكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعا بإذن الله، لأنه حصل على 3 جرعات للتطعيم.. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة شارك في رمضان الماضي، في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي قام بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، وينتظر حاليا عرض الفيلم السينمائي "أهل الكهف"، الذي يشارك في بطولته مع خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج، وبيومي فؤاد، وغيرهم.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي" الذي عُرض على منصة شاهد VIP، بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي.