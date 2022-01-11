أحمد فهمي يعلق على خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا: "محدش يحرق دمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان أحمد فهمي على مباراة المنتخب الوطني في مواجهته الأولى أمام نيجيريا ضمن مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وكتب فهمي منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: " محدش يحرق دمه ..منتخب مصر مش هيشوف خير غير مع مدرب مصري، بنضيع وقت على الفاضي".

وتقدّم المنتخب النيجري، بهدف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول الذي يجمعه بالمنتخب الوطني في مسهل مشوارهما ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف المنتخب النيجري لاعبه المحترف بصفوف ليستر سيتي الإنجليزي، كيليتشي ايهياناتشو بتسديدة سكنت شباك الشناوي.

وتسلم لاعب منتخب نيجريا الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الوطني ليُسددها بيسراه في يسار الشناوي.