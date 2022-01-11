باسم ياخور يرد على متابع سخر من ملابسه.. اشتراها مستعملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الممثل السوري باسم ياخور على أحد المتابعين، وذلك بعد أن سخر من ملابسه وقال إنه اشتراها مستعملة.

وفي التفاصيل كان باسم قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تجمعه بزوجته الكاتبة رنا الحريري. وتلقى تعليقًا ساخرًا من أحد المتابعين، حيث قال: “لبس باسم ياخور من محل باليه بتربسبيه”.

ولم يتأخر باسم في الرد على المتابع حيث أرفقها بصورة من حساب المتابع وكتب: “يالله شوي شوي وبالتدريج بنبقى منتعلم الأناقة منك يا عسل”.

وتفاعل متابعو باسم مع الرد بشكل واسع وانتقدوا المتابع مؤكدين أن باسم ممثل أنيق ويتعامل مع متابعيه بشكل مميز.

من جهة اخرى وعلى الصعيد الفني سيكون باسم حاضراً كضيف بالمسلسل القصير “روز” والذي سيعرض قريباً. كما شارك باسم ببطولة مسلسل البيئة الشامية “ولاد البلد” والذي يعرض على إحدى المنصات في الوقت الحالي.

وعلى صعيد دراما رمضان لم يعلن باسم عن مشاريعه للموسم الدرامي الرمضاني 2022 بينما من المنتظر أن يكون حاضراً ببطولة مسلسل البيئة الشامية “العربجي” هذا الموسم.