شكرا لقرائتكم خبر عن قط ياسمين عبد العزيز الأغلى فى العالم يثير خوف متابعيها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على حسابها الشخصى على "انستجرام" صورا لقط من نوع "القط الفرعوني" الذى تشير تقارير صحفية إلى أنه أغلى قط فى العالم، وعلقت على الصورة: "بوبوس" فى إشارة منها إلى اسم القط .



بوبوس



بوبوس



بوبوس



بوبوس



بوبوس

وعلقت منى زكي على الصورة: "مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس"، كما علقت كندة علوش: "فوتوجونيك اوي" ، كما تساءلت جميلة عوض: "دى قطة ولا فرخة". كما علق عدد من متابعيها حول شكل القط وإثارته للخوف لاختلافه عن بقية القطط .

كانت شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بمقطع فيديو لها تظهر من خلاله وهي تستخدم إحدى الفلاتر الخاصة بالموقع لتغير الشكل، لتستقبل العام الجديد على طريقتها الخاصة، حيث كتبت على الفيديو: "كل سنة وانتوا طيبين يا رب تبقي سنة سعيدة علينا كلنا يا رب"، لتضيف خمسة قلوب باللون الأحمر على البوست.

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بالكريسماس فى إحدى الدول الأوروبية، ونشرت ياسمين فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت في الفيديو وهى وتستمتع بأجواء الكريسماس بطريقة طريفة.