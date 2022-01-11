شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكى يكشف عن تعاونه بـ3 أغانى مع تامر عاشور فى ألبومه "تيجى نتراهن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائى أحمد المالكى، عن تعاونه مع المطرب تامر عاشور بثلاثة أغانى، ضمن ألبومه الجديد "تيجى نتراهن"، المقرر طرحه يوم 20 يناير الجارى، وهى اسأل الناس، أنا مالى بيك وإحنا الدنيا.

وقال المالكى، عبر حسابه على انستجرام: "إن شاء الله هاكون موجود فى الألبوم بـ3 أغانى، إسال الناس.. ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وأنا مالى بيك.. ألحان سامح كريم وتوزيع أدهم دهيمة، إحنا الدنيا.. ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، إن شاء الله ينال إعجاب الجميع".





وانتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغانى ألبومه الجديد استعدادا لطرحه منتصف شهر يناير الجارى، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، وتعاون عاشور فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وكان المطرب تامر عاشور، أعلن عن الانتهاء من تسجيل جميع أغانى ألبومه الجديد بعد فترة من التأجيلات بسبب تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أنه متبقى بعض الرتوش الأخيرة ليكون جاهزا للجماهير.