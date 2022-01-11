شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: شقيقتى ماجدة ليس لها أى صفحات ولا تجيد التعامل مع السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إن شقيقته الفنانة الكبيرة ماجدة زكى، ليس لها أي صفحات على السوشيال ميديا "فيس بوك أو تويتر أو انستجرام"، ولا تجيد التعامل فى الأساس مع هذا العالم الافتراضى، حيث إنها لا تفضل ولا تميل إلى ذلك على الإطلاق.

وحذر الدكتور أشرف زكى من ظهور صفحات باستمرار باسم شقيقته الفنانة الكبيرة، مؤكدا أنه في حالة وجود صفحات جديدة تحمل اسم ماجدة زكى، لن تكون تابعة لها، لأنها لم ولن يكون لها أى تواجد على السوشيال ميديا بمختلف فروعها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة ماجدة زكى مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، وشاركها البطولة خالد زكى وسهر الصايغ ومحمد أنور ورانيا فريد شوقى، و"هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهند صبرى وصلاح عبد الله، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.