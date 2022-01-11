شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح: تعرضت للإحباط مرات عديدة والحمدلله أصبحت ذكريات سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ممدوح خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي عن قلة ظهوره إعلاميا، "بحس اني مش بعرف أتكلم وبحب أن شغلي هو اللي يعبر عني".

وعن لحظة منحه جائزة أحسن ممثل بمهرجان القاهرة، قال، "لحظة استلامي جائزة أحسن ممثل في المهرجان مكنتش متوقعها، وتقديم الفنان القدير رشوان توفيق للجائزة يعتبر جائزة ثانية".

وأضاف، "فرحت بنفسي وحمدت ربنا علي توفيقه وافتكرت الاحباطات اللي مريت بها والتشجيع والحمد لله كنت عند حسن ظن الناس اللي وثقوا فيا، أهلي وأخواتي ومراتي وأصدقائي والأستاذ الناقد محمود رفاعي وافتكرت كلام الأستاذ عزت العلايلي وأساتذة كتير توقعوا ليا مستقبل جيد".

فيلم "أبو صدام" عرض مؤخرًا كعرض عالمى أول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل. الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور . فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.