أبرزهم هنا الزاهد ومنة تيسير.. كورونا يجتاح الوسط الفني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة منة بدر تيسير إصابتها بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وكتبت منة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": " أنا إيجابي كورونا ياريت أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".

وفي هذا التقرير نعرض لكم نجوم أُصيبوا بكورونا:

هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، 3 يناير الجاري.

وكتبت هنا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد أتعامل معانا يطمن على نفسه".

كريم محمود عبد العزيز

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز، إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

إنجي علاء

أعلنت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وذلك 10 يناير الجاري.

وكتبت "إيجابي كورونا، يا ريت أي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل" وأضافت: "ربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير".

داليدا خليل

أعلنت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، 5 يناير الجاري، إصابتها بأوميكرون المتحور من فيروس كورونا.

وكتبت داليدا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بتمنى الكل ينتبه من omicron لأنه ما في عوارض جانبية، ولو ما راجعة على تكملة تصوير مشاهدي في مسلسل (بيوت من ورق) ما كنت عملت pcr وهيك عرفت إني positive الله يشفي الجميع".

نجل أحمد السقا

أعلن ياسين، نجل الفنان أحمد السقا والمذيعة مها الصغير، إصابته بفيروس كورونا، وذلك الاثنين 10 يناير، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع إنستجرام.

وأكد ياسين إيجابية نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجراه مؤخرًا، طالبا من أي شخص تعامل معه الفترة الماضية إجراء اختبار للاطمئنان على صحته