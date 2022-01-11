فيديو| آدم الشرقاوي يكشف عن رأي والدته في أداءه بمسلسل "لعبة نيوتن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان الشاب آدم الشرقاوي عن رأي والدته عندما علمت أنه سيقوم بالتمثيل مع الفنانة منى زكي، في مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال الشرقاوي، أثناء لقائه أمس في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "Dmc": " أنا عارف منى من زمان، وشوفتها في صعيدي في الجامعة الأمريكية، وماما بتحبها جدا، لما عرفت إني همثل مسلسل مع منى زكي طارت من الفرحة".

وأضاف: "مكنتش عارف تايسون وفراج، لكن لما دخلت المسلسل ذاكرتهم، وكنت مطمن إن أستاذ تامر مش هيطلعني بشكل وحش".

أوضح آدم الشرقاوي أنه تقدم لتجربة أداء لشخصية تحمل في المسلسل اسم "بيج مو"، تحولت فيما بعد إلى "بيج زي" التي عرف بها، وتلقى بعد ذلك دعوة للحضور إلى مصر من المخرج تامر محسن، والقيام بتجربة أداء ثانية، مشيرا إلى أن الدور الذي كان من المفترض أن يقدمه هو دور بلطجي.

مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن.