شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز بعد إصابته بكورونا: اللى شايف نفسه سليم يعزل نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومازح متابعيه عبر حسابه الموثق علي فيس بوك قائلا:" الغزالة positive"فى إشارة منه إلى نتيجة المسحة الطبيه، مستعيناً بكلمة الغزالة إشارة إلى أغنيتة "الغزالة رايقة" التى حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية.



حساب كريم محمود عبد العزيز علي فيس بوك

وأضاف كريم محمود عبد العزيز عن إصابته بفيروس كورونا، قائلا:" الخطة اتغيرت الي شايف نفسه سليم يعزل نفسه".



كريم محمود عبد العزيز

كريم محمود عبد العزيز

ويعرض للفنان كريم محمود عبد العزيز حالياً فيلم "من أجل زيكو"، والذى يحقق إيرادات جيدة فى شباك التذاكر منذ بدء عرضه، حيث اقتربت من 10 ملايين جنيه فى 6 أيام عرض، الإضافة الى النجاح الكبير الذى حققته أغنية "الغزالة رايقة" التى تعد الأغنية الدعائية للفيلم محققة 34 مليون مشاهدة على يوتوب فى أسبوعين.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "أذكى طفل فى مصر"، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجئات الخطيرة.

فيلم "من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرد بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.