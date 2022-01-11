شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتباطه بصديقة جديدة.. كانى ويست فى نزهة مع أبنائه الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع كاني ويست بلم شمل أطفاله الأربعة مؤخراً، وقضاء وقتهم سوياً وفقاً لما ذكره تقرير الديلى ميل بعد رصدهم في لوس أنجلوس، وذلك بعد فترة من الضغوطات عليه منذ أن انفصل عن كيم كاردشيان، وحتى ارتباطه بصديقة جديدة هي الممثلة جوليا فوكس بعدما أعلنا عن ذلك مؤخراً.



كانى ويست وابنته

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان قدمت طلبًا لتصبح عازبة بشكل قانوني واستعادة اسمها قبل الزواج مع استمرار عملية الطلاق من كاني ويست، وقدمت كيم البالغة من العمر 41 عامًا المستندات القانونية والتي ستجعلها قانونًا امرأة عزباء إذا وقعها قاض وفقًا لـ TMZ.

ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كيم تريد استعادة اسمها قبل الزواج مما يعني إسقاط اسم ويست من أعمالها مثل KKW Beauty و KKW والتي تستخدم فيها الحروف الأولى مع زوجها.



ابناء كاني ويست

وعلي جانب آخر ورغم أنها دخلت في علاقة جديدة قال مغني الراب العالمي كاني ويست إن الله سيجمع شمله وزوجته المنفصلة كيم كاردشيان لأنه اعترف بأنه ارتكب أخطاء في حقها.